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Общество / Здоровье

Подростки могут посещать предприятия общепита в Псковской области без сопровождения взрослых

4 декабря 2021 года, 09:45

В Псковской области не введен запрет на посещение несовершеннолетними предприятий общественного питания без сопровождения взрослых. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

По его словам, данный вопрос в рамках темы эпидемической ситуации довольно часто фигурирует в обращениях, которые поступают ему от псковичей. Он отметил, что данные ограничения действовали лишь в период нерабочих дней. После их завершения запрет был снят.

«Несовершеннолетние без сопровождения взрослых могут посещать кафе, рестораны, другие заведения общепита. Кроме тех, которые находятся в торцовых центрах. Потому что в ТЦ без сопровождения взрослых вход на сегодня запрещен», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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