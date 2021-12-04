Минобороны России направило в Псковскую область около 30 военных медиков

Около 30 военных медиков прибыли в Псковскую область для оказания необходимой помощи местным врачам по поручению Министерства обороны РФ. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

По его словам, несмотря на сохранение тенденции к снижению уровня заболеваемости в Псковской области и общего числа коечного фонда, множество пациентов по-прежнему переносят коронавирус в довольно тяжелой форме. Реанимации всех медучреждений региона полностью заполнены.

Также Михаил Ведерников отметил и другую сложность, которая сохраняется в Псковской области на данный момент. «Наши медики уже третий месяц работают в крайне напряжённом, изматывающем графике. Это, конечно, тоже риски – всем нужны нормальные выходные для восстановления сил», – подчеркнул глава региона и добавил, что в том числе и по данной причине он обратился за помощью к Министру обороны России Сергею Шойгу.

По поручению Министерства обороны РФ военные медики были направлены в регион на один месяц для оказания помощи местным врачам в части усиления амбулаторно-поликлинического звена и лечения пациентов.

Ординаторы, студенты военно-медицинских академий и военные медики уже вышли на работу в Псковскую городскую и детскую поликлиники, областную инфекционную больницу, а также в Великолукскую и Псковскую межрайонные больницы.

«Искренне благодарен Сергею Кужугетовичу: такая оперативная поддержка для нас имеет принципиальное значение», – сообщил Михаил Ведерников.