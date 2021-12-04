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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Штамм коронавируса «омикрон» наиболее опасен для детей

4 декабря 2021 года, 09:41

Африканский штамм «омикрон» является наиболее опасным для детей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Михаил Ведерников: Штамм коронавируса «омикрон» наиболее опасен для детей

Фото: Дарья Хваткова

«И что особенно тревожно – есть данные, что в ЮАР, откуда он родом, до 10% всех госпитализаций пришлось на детей до двух лет. Такой высокой доли раньше никогда не было», – рассказал глава региона в Instagram.

«Омикрон», как отметил губернатор, имеет высокую способность заражать и распространяется быстрее, чем «дельта».

«Учитывая скорость распространения этого штамма, уже сейчас нужно готовиться к возможному негативному сценарию», – предупредил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, перед регионом стоит две задачи: максимально снизить уровень заболеваемости, поскольку если новая волна коронавируса накроет регион до того, как закончится предыдущая, система здравоохранения не выдержит, и максимально наращивать темпы прививочной кампании.

«Вакцина защитит от наиболее пагубных последствий, даже если штамм не совпадает на 100%, – заверил глава региона, добавив, что беременным и кормящих женщинам следует уделить особое внимание вакцинации. – Как я уже говорил, «омикрон» представляет серьезную опасность для детей, поэтому нужно начать с защиты матерей».

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