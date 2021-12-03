Снег и до 0 градусов ожидаются в Псковской области

3 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Выпадет снег, в некоторых районах сильный. По югу области выпадет мокрый снег, который может налипнуть на провода. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, местами метель и гололедица на дорогах. Ветер будет северных направлений, умеренный. Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, ночью от -4 до -9 градусов.

В Пскове выпадет снег, днем ожидается метель. Днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, ночью – от -6 до -8 градусов.

В Великих Луках днем будет сильный мокрый снег, ночью умеренный обычный. Днем есть вероятность налипания мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица. Температура днем составит от 0 до -2 градусов, ночью от -4 до -6 градусов.