Еще 190 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 2 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 58 подтвержденных случаев (всего 22 тыс. 258), в Великих Луках — 30 (всего 10 тыс. 720), 18 — в Псковском районе (всего 5 тыс. 526).

По 13 человек заболели в Опочецком (всего 1 тыс. 985) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 833), 12 — в Порховском районе (всего 2 тыс. 28), восемь — в Себежском районе (всего 1 тыс. 493), по шесть — в Островском (всего 2 тыс. 985) и Дедовичском (всего 1 тыс. 634) районах, пять — в Дновском районе (всего 508).

По четыре новых случая зафиксировали в Великолукском (всего 1 тыс. 740), Стругокрасненском (всего 962) и Пыталовском (всего 738) районах, три — в Бежаницком районе (всего 702), по два — в Невельском (всего 2 тыс. 772), Печорском (всего 1 тыс. 423) и Куньинском (всего 606) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 66 тыс. 747 жителей региона. Выздоровели – 58 тыс. 146 человек, из них 347 – за прошедшие сутки. Умерли 1 тыс. 92 псковича. На данный момент проведено 667 тыс. 39 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 1 тыс. 713 – за минувший день.

«Динамика выздоровевших хорошая. Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

В Псковскую область поступили 5 тыс. 900 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4 тыс. 900 доз вакцины «КовиВак». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 2 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 398 человек (всего 248 тыс. 317). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 987 жителей региона (всего 234 тыс. 232). Ревакцинировался 501 пскович (всего 22 тыс. 662).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 83%.