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Общество / Здоровье

Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

3 декабря 2021 года, 09:16

В Псковскую область поступили 5 тыс. 900 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4 тыс. 900 доз вакцины «КовиВак». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 2 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 398 человек (всего 248 тыс. 317). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 987 жителей региона (всего 234 тыс. 232). Ревакцинировался 501 пскович (всего 22 тыс. 662).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 83%.

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