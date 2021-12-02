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Общество / Здоровье

На 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

2 декабря 2021 года, 16:40

«План выполнен на 60,3%, доля вакцинированного взрослого населения составляет 46,9%», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Эти данные он озвучил в ходе совещания о текущей эпидобстановке и ходе вакцинации от COVID-19 в стране под руководством зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

На 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

По его словам, уже третью неделю в Псковской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. В связи с чем в регионе постепенно начали возвращать к плановой работе часть перепрофилированного фонда. Однако реанимационные койки в медучреждениях области по-прежнему загружены более чем на 90%.

«Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового «африканского штамма», – и мы должны быть готовы к любому развитию событий», – уточнил глава региона.

Докладывая о ходе вакцинации в Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что на данный момент особое внимание уделяется беременным женщинам, пожилым гражданам, а также молодежи, в силу возросшей заболеваемости из-за активных социальных контактов среди студентов.

Также глава региона обозначил проблему с записью на вакцинацию через портал «Госуслуги». С 28 ноября из-за технического сбоя многие жители Псковской области не могли физически записаться на прививку от коронавируса. Данная ошибка в скором времени будет оперативно исправлена.

«Наша приоритетная задача – максимально снизить уровень заболеваемости и наращивать темпы вакцинации. Сделаем для этого всё необходимое», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
18:23 02.12.2021

Канал Царьград, 28 окт.2021г. Д.М.Н., профессор, депутат Заксобрания г.Санкт-Петербурга А.А.Редько : "Можно было бы говорить о вакцинации, если бы это была вакцина. Это коммерческий проэкт.Если 40 миллионов привито, то покажите результат". Канал Царьград, с Юрием Пронько.

Бабулечка
18:31 02.12.2021

Д.М.Н.,профессор В.Шафалинов:" У меня несколько друзей, привитые,с хорошим титром антител,мои ровесники-заболели и умерли от коронавирусной инфекции.Что мне думать про провивку в этой ситуации? Она им не помогла? Или, наоборот,страшные вещи,она им помогла уйти туда? Вот у меня ответа на этот вопрос нет." ,-сказал Доктор 12 июля 2021 г.на канале Южный Федеральный.

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