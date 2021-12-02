На 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

«План выполнен на 60,3%, доля вакцинированного взрослого населения составляет 46,9%», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Эти данные он озвучил в ходе совещания о текущей эпидобстановке и ходе вакцинации от COVID-19 в стране под руководством зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

По его словам, уже третью неделю в Псковской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. В связи с чем в регионе постепенно начали возвращать к плановой работе часть перепрофилированного фонда. Однако реанимационные койки в медучреждениях области по-прежнему загружены более чем на 90%.

«Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового «африканского штамма», – и мы должны быть готовы к любому развитию событий», – уточнил глава региона.

Докладывая о ходе вакцинации в Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что на данный момент особое внимание уделяется беременным женщинам, пожилым гражданам, а также молодежи, в силу возросшей заболеваемости из-за активных социальных контактов среди студентов.

Также глава региона обозначил проблему с записью на вакцинацию через портал «Госуслуги». С 28 ноября из-за технического сбоя многие жители Псковской области не могли физически записаться на прививку от коронавируса. Данная ошибка в скором времени будет оперативно исправлена.

«Наша приоритетная задача – максимально снизить уровень заболеваемости и наращивать темпы вакцинации. Сделаем для этого всё необходимое», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.