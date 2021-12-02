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Общество / Здоровье

Главный санитарный врач Псковской области объяснил, почему не вводится локдаун

2 декабря 2021 года, 13:20

«Локдаун - это крайняя мера», – заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в интервью в программе ПАИ-live.

Александр Нестерук пояснил, что локдаун наносит сильный удар экономике и разрушает целые её отрасли. «Такая мера будет применяться только в случае, если ситуация будет уходить из-под контроля, если будет высокий уровень заболеваемости, когда вводят жёсткие ограничения», – объяснил спикер.

Локдаун вводится, рассказал Нестерук, в случае, если здравоохранение не справляется. «И если ситуация доходит до того, что людей некуда госпитализировать, надо обращаться в соседние регионы, то в таких случаях вводятся наиболее жёсткие ограничения, так называемый локдаун, который позволяет в течение нескольких недель исправить ситуацию», – объяснил главный санитарный врач области, добавив.

Александр Нестерук поблагодарил руководство, государство, Министерство обороны за три построенные в Пскове и Великих Луках больницы.

Главный санитарный врач региона провел большую работу в Псковской городской больнице, по его словам, когда они входили в COVID, кислородом оборудовано было несколько десятков коек, в то время как сейчас их сотни, и они всегда в резерве.

«У нас запас очень высокий и до локдауна нам далеко», – подытожил Нестерук.

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Комментарии

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Бабулечка
13:42 02.12.2021

Доктор санитарный, у Вас в потребнадзоре статистика только ковидзаболеваний? Туберкулёз, спид, к потребнадзору не относится?Вам самим то не надоело постоянно с главой о ковиде? Главврач клиники Хемниц в Германии,доктор Томас Иенджис, покончил жизнь самоубийством из-за "лжи о вакцинации",написал внушительное предсмертное письмо,где критиковал информ.политику властей.По его мнению ковидвакцинация-это геноцид и преступление против народа."Новости республики QZ ",Доктор подал сигнал против этого

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