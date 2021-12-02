Главный санитарный врач Псковской области объяснил, почему не вводится локдаун

«Локдаун - это крайняя мера», – заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в интервью в программе ПАИ-live.

Александр Нестерук пояснил, что локдаун наносит сильный удар экономике и разрушает целые её отрасли. «Такая мера будет применяться только в случае, если ситуация будет уходить из-под контроля, если будет высокий уровень заболеваемости, когда вводят жёсткие ограничения», – объяснил спикер.

Локдаун вводится, рассказал Нестерук, в случае, если здравоохранение не справляется. «И если ситуация доходит до того, что людей некуда госпитализировать, надо обращаться в соседние регионы, то в таких случаях вводятся наиболее жёсткие ограничения, так называемый локдаун, который позволяет в течение нескольких недель исправить ситуацию», – объяснил главный санитарный врач области, добавив.

Александр Нестерук поблагодарил руководство, государство, Министерство обороны за три построенные в Пскове и Великих Луках больницы.



Главный санитарный врач региона провел большую работу в Псковской городской больнице, по его словам, когда они входили в COVID, кислородом оборудовано было несколько десятков коек, в то время как сейчас их сотни, и они всегда в резерве.

«У нас запас очень высокий и до локдауна нам далеко», – подытожил Нестерук.