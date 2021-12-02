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Общество / Здоровье

189 жителей Псковской области заболели коронавирусом 1 декабря

2 декабря 2021 года, 10:49

За минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусом в Псковской области заболели 189 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 22 тыс. 200) зафиксировали 72 новых случая заражения коронавирусом, в Великих Луках (всего 10 тыс. 690) — 31.

В Псковском (всего 5 тыс. 508) и Себежском (всего 1 тыс. 485) районах заболели по 13 человек. В Порховском (всего 2 тыс. 16) районе заразились 12 человек, в Невельском (всего 2 тыс. 770) – 11.

В Опочецком (всего 1 тыс. 972) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 820) районах подтвердилось по девять случаев. В Островском районе (всего 2 тыс. 979) заболели пять человек, в Дедовичском (всего 1 тыс. 628) – четыре, в Усвятском (всего 448) – три. В Великолукском (всего 1 тыс. 736) и Печорском (всего 1 тыс. 421) районах заразились по два человека, в Гдовском (всего 1 тыс. 106), Пустошкинском (всего 707) и Куньинском (всего 604) — по одному.

За время пандемии коронавирус подтвердили у 66 тыс. 557 человек. Выздоровело 57 тыс. 799, в том числе 265 за минувший день. Скончались 1 тыс. 86 жителей Псковской области.

«Эксперты предупреждают, что новая волна COVID-19 может наступить быстрее обычного. Чтобы система здравоохранения её выдержала, нужно сделать всё для снижения уровня заболеваемости в регионе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
13:52 02.12.2021

Делайте всё необходимое .По расписанию на год,нет на два года вперёд ,много новых штаммов, у вас же завезено много тонн всемогущей вакцины. Не переживайте, живы будем-не помрём! Две жизни никто не живёт. Рассказывайте побольше о закаливании, дыхательной гимнастике, о полезности прогулок на свежем воздухе,ну и пенсии повышайте почаще и побольше. А на волны никто внимания не обращает."Здоровому человеку прививка не нужна, больному опасна."-И.Мечников.

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