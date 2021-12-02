Псковский руководитель строительной компании находится под следствием из-за уклонения от уплаты налогов

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний региона, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению следователей, в 2019-2020 годах у предприятия появились долги по налогам и страховым взносам. В связи с этим руководителю неоднократно направлялись требования об уплате, которые выставила УФНС России по Псковской области. Впоследствии к организации уполномоченным органом применялись принудительные санкции.

Поскольку в случае, если бы денежные средства поступили на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия, они были бы списаны, руководитель организации создал искусственную ситуацию отсутствия денег на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета контрагентов-дебиторов и тем самым препятствуя принудительному взысканию недоимки по налогам и взносам.

По итогу мужчина сокрыл средства на сумму более 4,5 млн рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

Сейчас проводятся следственные действия, обстоятельств преступления выясняются