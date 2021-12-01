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Общество / Здоровье

247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

1 декабря 2021 года, 14:23

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в Псковской области штрафы от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима были выписаны 247 жителям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

Всего за данный период судами Псковской области было рассмотрено 281 дело об административном правонарушении в рамках статьи 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Помимо денежных штрафов, 30 жителям региона вынесли предупреждение. По 4 делам были приняты иные процессуальные решения.

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Комментарии

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Бабулечка
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