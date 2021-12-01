247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в Псковской области штрафы от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима были выписаны 247 жителям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.