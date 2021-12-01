Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

За прошедший день, 20 ноября, в Псковской области коронавирусом заболели193 человека.

В Пскове (всего 22 тыс. 128) заболели 67 человек, в Великих Луках (всего 10 тыс. 659) – 28.

В Островском районе (всего 2 тыс. 974) зафиксированы 17 новых случаев заражения коронавирусом, в Невельском районе (всего 2 тыс. 759) – 15, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 811) – 12, в Опочецком (всего 1 тыс. 963) – 11.

Десять человек заболели в Печорском (всего 1 тыс. 419) районе, восемь – в Великолукском (всего 1 тыс. 734). По семь местных жителей заразились в Плюсском (всего 1 тыс. 96) и Псковском (всего 5 тыс. 495) районах. В Новоржевском районе (всего 789) заболели три человека. По два новых случая диагностировали в Гдовском (всего 1 тыс. 105), Пушкиногорском (всего 834) и Куньинском (всего 603) районе, по одному – в Бежаницком (всего 699) и Палкинском (652).

За время пандемии в Псковской области провели 663 тыс. 167 исследований, в частности 1 тыс. 496 за последние сутки. Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией насчитывается 66 тыс. 368. Выздоровело 57 тыс. 534 человека, 265 из которых за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 81 человек.



