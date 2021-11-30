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Общество / Здоровье

Почти 60 ковид-бригад ежедневно работают в Псковской области

30 ноября 2021 года, 19:43

57 специализированных ковид-бригад ежедневно работают в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Данный вопрос был рассмотрен на традиционном совещании Михаила Ведерникова по региональной эпидобстановке 30 ноября.

Почти 60 ковид-бригад ежедневно работают в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В сутки, по словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, специализированные бригады обслуживают свыше 100 пациентов. Нагрузка на медицинских сотрудников по-прежнему в регионе остается достаточно высокой. На данный момент огромную помощь оказывают студенты ПсковГУ и медицинских колледжей, которых привлекают к работе в медучреждениях. Кроме того, в Псковскую область для работы приехали пять ординаторов академии им. Мечникова.

Также, Марина Гаращенко напомнила о том, что в регионе фиксируется снижение не только уровня заболеваемости коронавирусом, но и загрузки стационарных лечебных учреждений. В связи с чем коечный фонд Псковской области был сокращен до 890 мест. Порховская и Новосокольническая межрайонные больницы были возвращены под оказание плановой медицинской помощи населению.

В настоящее время, по словам руководителя профильного комитета, на лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся свыше 5,2 тыс. жителей региона. 92% из которых лечатся амбулаторно.

В традиционном совещании по эпидемической обстановке в Псковской области также приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова и руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

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