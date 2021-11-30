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Политика / Власть

Обучающий вебинар для представителей органов власти провел ЦУР Псковской области

30 ноября 2021 года, 17:17

Центр управления регионом Псковской области провел обучающий вебинар для представителей органов региональной власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в ЦУР. Вебинар был посвящен специфике работы в медиапространстве.

По словам специалиста координационного центра региона Марины Хлюпиной, данной теме важно уделять внимание в современных реалиях.

«Нужно не только оперативно реагировать на обращения граждан и предоставлять достоверную информацию в соцсетях, но и следить за тем, что происходит в медиаполе», – отметила она.

Обучение сотрудников органов региональной власти началось еще весной текущего года. Участникам вебинаров рассказали о том, как правильно вести работу в социальных сетях. Кроме того, специалистами Центра управления регионом были разработаны специальные инструменты, которые помогут в дальнейшем создавать различный контент для соцсетей.

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