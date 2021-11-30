Нестерук: Есть надежда, что омикрон протекает легче дельта-штамма коронавируса

Он отметил, что уже сейчас известно, что в вирусе произошли значительные генетические изменения, но пока рано говорить о эпидемических и клинических особенностях, если штамм получит широкое распространение. Александр Нестерук привёл данные по Южной Африке, где был выявлен новый штамм коронавируса и сейчас вытесняет дельта-версию.

«Есть заводы его в Великобританию, там очень тесный контракт с Южной Африкой», - сказал глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Он напомнил, что новый штамм был выявлен в середине ноября и за это время Лондон и другие города Великобритании приняли полторы сотни рейсовых самолётов, поэтому там уже сейчас достаточно напряжённая обстановка. Также есть информация о выявлении 15 случаев завоза штамма омикрон в Нидерланды.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что пока данные о новом штамме в первую очередь появляются в СМИ, но каких-либо серьёзных научных публикаций на эту тему нет. «Он действительно сильно отличается, он более контагиозен. Отрадно то, что пока отмечают специалисты из Южной Африки, что заболевания протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт определённую надежду, что он всё же легче протекает, чем штамм дельта», - заключил главный санитарный врач региона.