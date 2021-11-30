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Происшествия / Преступление

Почти 200 кг мёда для петербуржцев изъяли в Псковской области

30 ноября 2021 года, 13:42

Инспектор Управления Россельхознадзора запретил перемещение 196 кг мёда из Белоруссии в Санкт-Петербург из-за отсутствия документов и маркировки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Почти 200 кг мёда для петербуржцев изъяли в Псковской области

Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В деревне Долосцы в Псковской области на российско-белорусской границе госинспектор Управления Россельхознадзора провел ветеринарно-санитарный досмотр автомобиля, в багажном отделении которого перевозилось 196 кг мёда.

В ходе проверки обнаружилось, что на партию мёда отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товара. Также пластиковые ведра с медом были без маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании товара, сроке годности и т.д.

Почти 200 кг меда вернутся обратно в Белоруссию. По факту нарушения возбудили дело об административном правонарушении.

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