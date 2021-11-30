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Общество / Здоровье

Ведерников: Реанимационные койки полностью заняты

30 ноября 2021 года, 10:41

Реанимационные койки по-прежнему полностью заняты, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Пожалуйста, прививайтесь, чтобы защитить себя от тяжелых форм COVID-19», – добавил он.

За прошедшие сутки, 29 ноября, первым компонентом вакцины привились 554 человека (всего 243 тыс. 367), вторым – 1 тыс. 690 (всего 228 тыс. 725). Ревакцинацию от коронавируса прошли 942 жителя региона (всего 22 тыс. 668).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины составляет 84,3%.

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Комментарии

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Бабулечка
12:23 30.11.2021

Никогда в истории губернаторства не было так много новостей из инфекционки, о занятости реанимационных коек... Ощущение,что глава не выходит из красной зоны. Не устали ещё ежедневно сообщать вести с фронта? Для того,чтобы советовать большому чиновнику о вакцинации людям экспериментальным препаратом,необходимо брать ответственность за нежелательные побочки. Во Франции вчера люди вышли с фото умерших близких своих людей после ковидвакцинации, молоды и красивы на фото...

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