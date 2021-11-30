Ведерников: Реанимационные койки полностью заняты

Реанимационные койки по-прежнему полностью заняты, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Пожалуйста, прививайтесь, чтобы защитить себя от тяжелых форм COVID-19», – добавил он.

За прошедшие сутки, 29 ноября, первым компонентом вакцины привились 554 человека (всего 243 тыс. 367), вторым – 1 тыс. 690 (всего 228 тыс. 725). Ревакцинацию от коронавируса прошли 942 жителя региона (всего 22 тыс. 668).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины составляет 84,3%.