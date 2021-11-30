Псковская область опустилась на 12-ое место по заболеваемости ковидом в России

Псковская область опустилась на 12-ое место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Впервые за долгое время зафиксировано менее 200 новых случаев за сутки. Сегодня мы опустились на 12-е место по РФ», – отметил Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 29 ноября, в Псковской области коронавирус подтвердили у 198 человек.



В Пскове в общую ковидстатистику добавились 72 человека (всего 22 тыс. 61), 34 — в Великих Луках (всего 10 тыс. 631), 21 — в Псковском районе (всего 5 тыс. 488), 16 — в Островском районе (всего 2 тыс. 957), 14 — в Невельском районе (всего 2 тыс. 744).

По шесть новых подтвержденных случаев выявили в Великолукском (всего 1 тыс. 726) и Печорском (всего 1 тыс. 409), пять – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 103), по четыре – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 799) и Пыталовском (всего 734) районах.

В Порховском (всего 2 тыс. 4), Пушкиногорском (всего 832) и Локнянском (всего 481) районах заболели по три человека, в Красногородском (всего 675) и Палкинском (всего 651) – по два. По одному случаю зафиксировали в Стругокрасненском (всего 958), Бежаницком (всего 698) и Дновском (всего 503) районах.

С начала пандемии проведено 661 тыс. 671 исследование на COVID-19, из них 1 тыс. 652 — за минувшие сутки. Всего коронавирусом заразились 66 тыс. 175 человек, выздоровели – 57 тыс. 269, из них 265 — за прошедший день. Умерли 1 тыс. 73 жителя региона.



