При поддержке Министерства культуры РФ в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии – 2022

В 2022 году в Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопрос проведения летом 2022 года в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» Дней Пушкинской поэзии и русской культуры был рассмотрен 29 ноября на совещании по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина под председательством Министра культуры Ольги Любимовой. От Псковской области в нем приняли участие руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева и Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Запланировано большое количество мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича. Предстоит серьезная работа», – подчеркнула Ольга Любимова.

По словам Митрополита Тихона, Дни Пушкинской поэзии в Псковской области – это одно из главных литературных событий, посвященных А.С. Пушкину, в культурной жизни России. Он подчеркнул, что традиционно в программу войдут множество ярких событий. В частности, пройдут чтения стихов поэта, выставки, концерты, театральные и музыкальные спектакли от народных российских коллективов.

Также Митрополит сообщил, что уже имеются ряд конкретных предложений, которые позволят сделать так, чтобы «это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому».

«Безусловно, вся необходимая поддержка со стороны Минкультуры России будет оказана. Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в Михайловском. В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года», – отметила Ольга Любимова.