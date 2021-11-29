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Общество / Здоровье

Почти миллион рублей потратили на покупку нового рояля для Детской школы искусств в Порхове

29 ноября 2021 года, 17:24

Новый рояль марки Kawai почти за миллион рублей украсил концертный зал Детской школы искусств в Порхове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Музыкальный инструмент был приобретен в честь 55-летнего юбилея учреждения.

Почти миллион рублей потратили на покупку нового рояля для Детской школы искусств в Порхове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы давно о нем мечтали! У нас около 50 учащихся занимаются на отделении «Фортепиано», уверена, ребятам понравится играть на инструменте такого класса», – отметила директор учреждения Оксана Романюк и уточнила, что рояль активно будут использовать как во время концертов, так и в рамках иных культурных мероприятий.

Порховская Детская школа искусств была основана в 1966 году. На данный момент в ней обучаются около 380 детей различных возрастов. Здесь учащиеся получают развитие по многим специальностям и программам, а также с ранних лет приобретают навыки творчества.

В скором времени также планируется капитальный ремонт учреждения дополнительного образования. В настоящее время по поручению главы региона Михаила Ведерникова готовится необходимая проектно-сметная документация. В 2020 году была проведена модернизация и полная реконструкция Порховской районной библиотеки. Она находится в том же здании, что и Детская школа искусств.

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