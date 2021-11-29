Повторейко позвала сомневающихся в необходимости вакцинации депутатов в «красную зону»

Главнй врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко пригласила сомневающихся в необходимости вакцинации депутатов в «красную зону» на сессии Псковского областного Собрания. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. На данный момент никто не откликнулся.

Анастасия Повторейко подчеркнула, что в больнице готовы провести такую экскурсию для всех желающих противников вакцинации и антиваксеров.

У желающих есть возможность написать в директ Instagram-аккаунта Анастасии Повторейко.