Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
5

Общество / Здоровье

Повторейко позвала сомневающихся в необходимости вакцинации депутатов в «красную зону»

29 ноября 2021 года, 13:57

Главнй врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко пригласила сомневающихся в необходимости вакцинации депутатов в «красную зону» на сессии Псковского областного Собрания. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. На данный момент никто не откликнулся.

Анастасия Повторейко подчеркнула, что в больнице готовы провести такую экскурсию для всех желающих противников вакцинации и антиваксеров.

У желающих есть возможность написать в директ Instagram-аккаунта Анастасии Повторейко.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

При поддержке Министерства культуры РФ в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии – 2022
57 место по уровню закредитованности населения заняла Псковская область
До -7 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 30 ноября
Названы самые крупные должники за газ в Псковской области
Миллениалы путешествуют чаще всех – исследование big data Tele2
Гран-при Всероссийской туристской премии взял веломаршрут псковича
Почти миллион рублей потратили на покупку нового рояля для Детской школы искусств в Порхове
РСХБ: по итогам 2021 года экспорт вина из России вырастет минимум на 30%
10-12 сантиметров снега выпадет в Псковской области в ближайшие сутки

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:37 29.11.2021

Доктор Боровских В.В.:" Призывы к массовой вакцинации на нынешнем этапе -это как минимум,опрометчиво,,а как максимум -это диверсия против собственного народа.Не удивлюсь,если вакцинация вызовет" массовый мор". Каким образом российские учёные так быстро смогли разработать вакцину,и уже не одну,учитывая упадочное состояние российской науки,высоких технологий и утечку научных кадров? Или она,эта вакцина ,была собрана из уже готовых компонентов зарубежного происхождения? Всё это вызывает сомнения ."

Бабулечка
14:44 29.11.2021

Катасонов Валентин Юрьевич-известный публицист,экономист : "Тема навязывания прививок от ковида только на 3% медицинская,на 97% -идеологическая,духовная и политическая.На самом деле речь идёт о заговоре против человечества."Хозяева денег" стремятся отправить на тот свет миллиарды людей,граждан всех стран мира, включая даже тех,которых принято относить к "золотому миллиарду"."

Бабулечка
14:52 29.11.2021

Арефьев Николай Васильевич-Член Президиума ,секретарь ЦК КПРФ : " В одной только России создано 4 вида вакцины против ковида ,а в мире в целом уже 163 ! Это говорит о том,что речь идёт сегодня не о вакцинировании,а о самом настоящем заработке на вакцинации .Мировой рынок вакцин оценивается в 67 млрд .долларов. Ну вот они и хотят его "распилить",загоняя людей на вакцинацию как подопытных кроликов."

Бабулечка
19:10 29.11.2021

Врачи пригласили антиваксера телеведущего Оскара Кучеру в "красную зону".Он записал для них ответ: "Я мог бы,если бы имел возможность пригласить в "красные зоны" больных туберкулёзом,пневмонией, онкобольных.Они ведь тоже умирают.Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней,а смертей от них гораздо больше.Я не понимаю смысла этого похода.Я ни разу не отрицал болезнь.Я за свободу выбора действий со своим телом.Если вы всех поголовно заставляете ,то берите на себя ответственность....

Бабулечка
19:13 29.11.2021

Продолжение высказывания Оскара Кучера в ответ на приглашение в красную зону: ....Вместо ответственности ,вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье,вдруг я сдохну от вашей прививки",- заявил Кучера.

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку
Миллион перемен

Общество / Образование
25 ноября 09:07

Миллион перемен

Как юные псковичи стали миллионерами благодаря упорству и таланту
Не последний герой

Общество
24 ноября 09:22

Не последний герой

Что обнаружили на территории Себежского укрепрайона псковские десантники