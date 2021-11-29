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Культура

Три концерта пройдут псковском «Лофте» в декабре

29 ноября 2021 года, 13:37

В декабре в псковском «Лофте» планируется провести три концерта. Об этом 29 ноября сообщил руководитель креативного пространства Антон Ковальский в эфире программы «Псковский телеграм Online».

По его словам, на 14 декабря запланировали концерт волгоградского певца Бранимира. Пскович, победитель конкурса молодёжной поэзии «Источник» выступит 17 декабря.

«Запланировано также выступление одного молодого исполнителя», – поделился Антон Ковальский. Он также добавил, что с открытия «Лофта», там было проведено около 15 концертов.

«До того, как у нас начались закрытия, у нас как минимум один концерт в неделю проходил. Хотим вернуться обратно к этому», – отметил спикер.

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