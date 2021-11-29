202 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области 28 ноября

В Пскове (всего 21 тыс. 989) заболели 64 человека, в Великих Луках (всего 10 тыс. 597) – 30.

В Островском райне(всего 2 тыс. 941) зафиксировали 16 новых случаев, в Порховском (всего 2 тыс. 1) – 15, в Псковском (всего 5 тыс. 467) – 14, в Печорском (всего 1 тыс. 403) – 11.

В Пыталовском районе (всего 730) заразились восемь человек, в Пустошкинском (всего 706) – семь, в Великолукском (всего 1 тыс. 720) – шесть. По пять человек заболели в Опочецком (всего 1 тыс. 952) и Стругокрасненском (всего 957) районах. Четыре новых случая диагностировали в Гдовском (всего 1 тыс. 98) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 795) районах. Три местных жителя заразились в Куньинском районе (всего 601). По два человека заболели в Невельском (всего 2 тыс. 730), Себежском (всего 1 тыс. 472), Бежаницком (всего 697) и Дедовичском (всего 1 тыс. 624) районах, по одному – в Дновском (всего 502) и

Локнянском (всего 478) районах.

За время пандемии провели 660 тыс. 19 исследований, в том числе 1 тыс. 406 за минувший день. Всего ковидом заразились 65 тыс. 977. Из них выздоровело 57 тыс. 4 человека, в том числе 265 за 28 ноября. Скончались 1 тыс. 73 жителя Псковской области, четыре из них за прошедший день.