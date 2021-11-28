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Общество / Здоровье

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область

28 ноября 2021 года, 13:29

В Псковскую область поступили 9 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 27 ноября, первым компонентом вакцины привились 548 человек (всего 242 тыс. 483), вторым – 567 (всего 226 тыс. 641). Ревакцинацию от коронавируса прошли 82 жителя региона (всего 20 тыс. 678).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины составляет 84,7%.

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