Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область

В Псковскую область поступили 9 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковскую область поступили 9 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки, 27 ноября, первым компонентом вакцины привились 548 человек (всего 242 тыс. 483), вторым – 567 (всего 226 тыс. 641). Ревакцинацию от коронавируса прошли 82 жителя региона (всего 20 тыс. 678).
Расход поступившей в Псковскую область вакцины составляет 84,7%.