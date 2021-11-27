Фракция КПРФ написала заявление на Жириновского

Фракция КПРФ сообщила, что направила заявление на Владимира Жириновского в Следственный комитет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за предложение запретить компартию и отменить её результаты на выборах. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Юристы считают, что данное заявление – пиар-ход и судебной перспективы не имеет.

По мнению коммунистов, слова Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы были направленны на возбуждение ненависти или вражды по отношению к компартии, за что его надо привлечь к ответственности по части 2 статьи 282 УК (штраф до 600 тыс. рублей или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы).

Как считает адвокат Оксана Михалкина, основание для обращения в суд у КПРФ возможно есть, но у дела нет судебной перспективы.

«Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться», – прокомментировала адвокат.