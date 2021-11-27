Трансформаторную подстанцию украли в Великолукском районе

24 ноября злоумышленник похитил трансформаторную подстанцию с поля у дороги Москва – Рига в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Преступником оказался безработный, ранее судимый 22-летний житель Великолукского района.

Кроме того, из дома на улице Ставского в Невеле похитили контейнер с медом, несколько банок икры, мужские ботинки, шапку и спальный мешок. Полиция задержала подозреваемого 36-летнего безработного, неоднократно судимый местного жителя. Возбудили уголовное дело.

В октябре 2021 года в поселке Красногородск у дома по улице Больничной похитили мопед. В краже подозревается 15-летний подросток. Полиция изъяла похищенное транспортное средство и возбудила уголовное дело.