Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Трансформаторную подстанцию украли в Великолукском районе

27 ноября 2021 года, 13:57

24 ноября злоумышленник похитил трансформаторную подстанцию с поля у дороги Москва – Рига в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Преступником оказался безработный, ранее судимый 22-летний житель Великолукского района.

Кроме того, из дома на улице Ставского в Невеле похитили контейнер с медом, несколько банок икры, мужские ботинки, шапку и спальный мешок. Полиция задержала подозреваемого 36-летнего безработного, неоднократно судимый местного жителя. Возбудили уголовное дело.

В октябре 2021 года в поселке Красногородск у дома по улице Больничной похитили мопед. В краже подозревается 15-летний подросток. Полиция изъяла похищенное транспортное средство и возбудила уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Фракция КПРФ написала заявление на Жириновского
Женщина пострадала в ДТП в Псковской области
Сильный снегопад ожидается во второй половине дня в Псковской области
Новый очаг коронавируса выявлен в Острове
Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за 26 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 27 ноября
До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 ноября
Прививку от гриппа сделали более 160 тысяч жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней