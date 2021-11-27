Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявлен в Острове

27 ноября 2021 года, 12:48

Новый очаг коронавируса выявили на производственной площадке в ООО «АБ Мед» в городе Острове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новый очаг коронавируса выявлен в Острове

Фото: Андрей Степанов

За минувшие сутки, 26 ноября, ковидом в регионе заболели 224 человека.

В Пскове (всего 21 тыс. 829) заразились 80 человек, в Великих Луках (всего 10 тыс. 532) – 35.

В Псковском (всего 5 тыс. 435) районе зафиксировано 19 новых случаев, в Островском (всего 2 тыс. 923) – 16, в Невельском (всего 2 тыс. 718) – 11. Девять человек заболели в Себежском (всего 1 тыс. 467) районе, восемь – в Великолукском (всего 1 тыс. 705). По семь человек заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 947), Гдовском (всего 1 тыс. 92), Пушкиногорском (всего 829) и Бежаницком (всего 693) районах. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 784) районе коронавирус диагностировали у шести местных жителей, в Дновском (всего 501) – у четырех. По три человека заболели в Усвятском (всего 445) и Дедовичском (всего 1 тыс. 621) районах. В Красногородском (всего 673) и Пыталовском (всего 719) заразились по одному местному жителю.

Всего с начала пандемии короновирусом в Псковской области заболел 65 тыс. 561 человек. Выздоровело 56 тыс. 463, в том числе 276 – за минувшие сутки. Скончалось 1 тыс. 63 жителя региона, в том числе 8 за прошедший день. На данный момент проведено 656 тыс. 800 исследования на COVID-19, из них 2 тыс. 416 – за 26 ноября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Фракция КПРФ написала заявление на Жириновского
Женщина пострадала в ДТП в Псковской области
Сильный снегопад ожидается во второй половине дня в Псковской области
Трансформаторную подстанцию украли в Великолукском районе
Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за 26 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 27 ноября
До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 ноября
Прививку от гриппа сделали более 160 тысяч жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
17:21 27.11.2021

А в Питере не боятся очагов, без аусвайсов, без масок в метро, в трамваях, автобусах, никто не штрафует, перекусить без товарного ярлыка рады принять. В Пскове подсчитывают постоянно количество оштрафованных бесмасочников, требуют ярлыки почти повсеместно, похоже гордятся чиновники достижениями такими, недалеко до военного положения, продовольственного саботажа.

Миллион перемен

Общество / Образование
25 ноября 09:07

Миллион перемен

Как юные псковичи стали миллионерами благодаря упорству и таланту
Не последний герой

Общество
24 ноября 09:22

Не последний герой

Что обнаружили на территории Себежского укрепрайона псковские десантники
На кончиках пальцев

Общество / Здоровье
24 ноября 09:00

На кончиках пальцев