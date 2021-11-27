Новый очаг коронавируса выявлен в Острове

За минувшие сутки, 26 ноября, ковидом в регионе заболели 224 человека.

В Пскове (всего 21 тыс. 829) заразились 80 человек, в Великих Луках (всего 10 тыс. 532) – 35.

В Псковском (всего 5 тыс. 435) районе зафиксировано 19 новых случаев, в Островском (всего 2 тыс. 923) – 16, в Невельском (всего 2 тыс. 718) – 11. Девять человек заболели в Себежском (всего 1 тыс. 467) районе, восемь – в Великолукском (всего 1 тыс. 705). По семь человек заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 947), Гдовском (всего 1 тыс. 92), Пушкиногорском (всего 829) и Бежаницком (всего 693) районах. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 784) районе коронавирус диагностировали у шести местных жителей, в Дновском (всего 501) – у четырех. По три человека заболели в Усвятском (всего 445) и Дедовичском (всего 1 тыс. 621) районах. В Красногородском (всего 673) и Пыталовском (всего 719) заразились по одному местному жителю.

Всего с начала пандемии короновирусом в Псковской области заболел 65 тыс. 561 человек. Выздоровело 56 тыс. 463, в том числе 276 – за минувшие сутки. Скончалось 1 тыс. 63 жителя региона, в том числе 8 за прошедший день. На данный момент проведено 656 тыс. 800 исследования на COVID-19, из них 2 тыс. 416 – за 26 ноября.