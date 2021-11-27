Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за 26 ноября

За минувшие сутки, 26 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 616 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего первую прививку сделали 241 тыс. 935 жителей.