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Общество / Здоровье

Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за 26 ноября

27 ноября 2021 года, 11:29

За минувшие сутки, 26 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 616 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего первую прививку сделали 241 тыс. 935 жителей.

Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за 26 ноября

Вторым компонентом вакцины за прошедший день привились 1 тыс. 647 человек (всего 226 тыс. 74) . Ревакцинацию прошли 593 человека (всего 20 тыс. 596).

Расход поступившей вакцины 84,5%.

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