Прививку от гриппа сделали более 160 тысяч жителей Псковской области

Более 160 тыс. жителей Псковской области уже привились от гриппа, что составляет 44,7% от плановых показателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

План по вакцинации несовершеннолетних выполнен почти на 60% – сделали прививку около 40 тыс. детей. Также привились порядка 120 тыс. взрослых, что составляет более 41% от плана. Всего в Псковской области планируется привить более 359 тыс. жителей.

В регион поступило более 340 тыс. доз вакцины от гриппа трех видов: «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и детский «Совигрипп».

Медики отмечают, что прививка от гриппа можно совместима с вакциной от COVID-19. Их одновременное введение не снижает эффективность и не вредит здоровью человека. Прививку от гриппа можно сделать в тех же пунктах, в которых проводится вакцинация от ковида.

Вакцинация от гриппа снижает вероятность инфицирования и защищает от возможных осложнений при перенесенном заболевании.