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Общество / Здоровье

Петербургский хирург-онколог провел мастер-класс для псковских врачей

26 ноября 2021 года, 15:03

26 ноября хирург-онколог из Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета Иван Соболев провел мастер-класс для псковских медиков. Главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров сообщил «Псковской правде», что приглашенный эксперт провёл лапароскопические операции на органах малого таза двум женщинам.

Петербургский хирург-онколог провел мастер-класс для псковских врачей

Фото из Instagram Александра Юрова

«Такие операции мы проводили ранее, но первую часть лапароскопическим методом, а завершали открытым способом. Наш коллега продемонстрировал проведение операции целиком лапароскопическим методом», – поделился Александр Юров. Данный мастер-класс, по его словам, дал возможность псковским онкогинекологам углубить навыки владения расширенной лимфодиссекцией, что позволит снизить риски раннего рецидивирования болезни.

Главврач псковского онкодиспансера отметил, что в наличие есть все необходимое для данных операций оборудование, которое ежегодно обновляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Александр Юров добавил, что такие операции можно проводить вплоть до третьей стадии онкозаболевания.

Помимо практической части Иван Соболев также проведёт для псковских врачей теоретическую часть и разбор сложных клинических случаев.

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