Петербургский хирург-онколог провел мастер-класс для псковских врачей

26 ноября хирург-онколог из Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета Иван Соболев провел мастер-класс для псковских медиков. Главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров сообщил «Псковской правде», что приглашенный эксперт провёл лапароскопические операции на органах малого таза двум женщинам.

«Такие операции мы проводили ранее, но первую часть лапароскопическим методом, а завершали открытым способом. Наш коллега продемонстрировал проведение операции целиком лапароскопическим методом», – поделился Александр Юров. Данный мастер-класс, по его словам, дал возможность псковским онкогинекологам углубить навыки владения расширенной лимфодиссекцией, что позволит снизить риски раннего рецидивирования болезни.

Главврач псковского онкодиспансера отметил, что в наличие есть все необходимое для данных операций оборудование, которое ежегодно обновляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Александр Юров добавил, что такие операции можно проводить вплоть до третьей стадии онкозаболевания.

Помимо практической части Иван Соболев также проведёт для псковских врачей теоретическую часть и разбор сложных клинических случаев.