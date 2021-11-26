До 70% увеличена заполняемость зрительных залов в Псковской области

В Псковской области до 70% увеличена численность зрителей в кинотеатрах, театрах и на концертах. Соответствующие изменения в Указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавируса согласовали на региональном оперштабе 26 ноября, передает корреспондент «Псковской правды». Ранее заполнять залы разрешалось лишь наполовину.

Также для посещения бань и саун с 20 декабря по 9 января всем гражданам старше 18 лет необходимо будет предъявить или сертификат о вакцинации от коронавируса, или документ, подтверждающий перенесенное в последние полгода заболевание, или медицинский отвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Кроме того, ряд изменений коснулись и гостиничной сферы. С 10 декабря при заселении всем совершеннолетним гражданам необходимо будет предъявить сертификат о прохождении вакцинации, медотвод и отрицательный ПЦР-тест или же справку о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Подросткам старше 14 лет необходимо будет предоставить либо отрицательный тест, либо документ о перенесенном заболевании.

Все противоковидные ограничение меры, которые прописаны в Указе губернатора о мерах противодействия распространению коронавируса, продлеваются в Псковской области до 31 января 2022 года.