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Общество / Здоровье

Для медучреждений Псковской области закупят 20 аппаратов ИВЛ

26 ноября 2021 года, 12:52

20 аппаратов искусственной вентиляции легких закупят для медицинских учреждений Псковской области. Об этом стало известно в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент «Псковской правды». На эти цели выделено 30 млн рублей.

Для медучреждений Псковской области закупят 20 аппаратов ИВЛ

Фото: администрация Псковской области

По словам главы региона, закупку новых аппаратов ИВЛ для медучреждений Псковской области необходимо провести в кратчайшие сроки. Он отметил, что имеющееся на данный момент оборудование работает с очень высокой нагрузкой. Кроме того, уже есть несколько вышедших из строя аппаратов.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что закупаемое оборудование не только сможет работать как инвазивное и неинвазивное, но и будет применяться для детей любого возраста, в том числе и для самых маленьких. «Это будет большая поддержка», – подчеркнула она.

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