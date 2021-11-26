Для медучреждений Псковской области закупят 20 аппаратов ИВЛ

20 аппаратов искусственной вентиляции легких закупят для медицинских учреждений Псковской области. Об этом стало известно в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент «Псковской правды». На эти цели выделено 30 млн рублей.

По словам главы региона, закупку новых аппаратов ИВЛ для медучреждений Псковской области необходимо провести в кратчайшие сроки. Он отметил, что имеющееся на данный момент оборудование работает с очень высокой нагрузкой. Кроме того, уже есть несколько вышедших из строя аппаратов.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что закупаемое оборудование не только сможет работать как инвазивное и неинвазивное, но и будет применяться для детей любого возраста, в том числе и для самых маленьких. «Это будет большая поддержка», – подчеркнула она.