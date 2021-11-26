Систему QR-кодов в Псковской области планируют распространить на бани

В банях и саунах Псковской области планируют ввести систему QR-кодов. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент «Псковской правды».

«Наши сотрудники проводили проверочные контрольные мероприятия. И мы увидели, что, в первую очередь речь идёт о частных банях и саунах, туда переехали корпоративы», - пояснил губернатор. Действовать система QR-кодов будет временно - с 20 декабря по 9 января.

Также в Псковской области планируется увеличение заполняемости театров и кинотеатров с 50% до 70%.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил привести к единообразию перечень документов, требуемых для заселения в гостиницы, для доступа в места общественного питания и другие сферы.

На данный момент система QR-кодов в Псковской области распространена на места общественного питания, бассейны, аквапарки, фитнес-центры и фитнес-клубы, а также на другие учреждения культуры и спортивные объекты.