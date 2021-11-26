Ведерников: Пока нет основания для существенного смягчения противоковидных мер

Пока нет оснований для существенного смягчения действующих в Псковской области ограничительных мер, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что снижение заболеваемости на 5-10% - это только начало улучшения эпидситуации, а не завершение очередной волны коронавируса. Кроме того, Псковская область пока остаётся в десятке регионов с наиболее высокими эпидпоказателями.

Однако, после обращений граждан и проведённых проверок некоторые пункты Указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса будут скорректированы. «По некоторым направлениям мы просто не можем пойти навстречу в силу наличия федеральных требований. Некоторые из них определены Поручением президента, другие – Главным государственным санитарным врачом страны», - сказал губернатор. Он пояснил, что речь идёт о периоде работы предприятий общественного питания, присутствии родителей на детских утренниках и некоторых других пунктах. Михаил Ведерников пообещал, что при сохранении положительной тенденции он обратиться в федеральный оперштаб с просьбой рассмотреть изменение этих требований.

Глава региона подчеркнул, что есть все шансы встретить новогодние праздники без дополнительных ограничений, но для этого нужно не ослаблять контроль за соблюдением противоковидных мер и наращивать темпы вакцинации.