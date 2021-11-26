На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области с начала недели

С начала недели заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 10%, на прошлой неделе — на 5%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что сегодня можно с осторожностью говорить о постепенном улучшении эпидемической ситуации. Это позволило вернуть часть перепрофилированных больничных коек в обычный формат работа. Так, пациентов с коронавирусом больше не госпитализируют в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.

Михаил Ведерников подчеркнул, что снижения заболеваемости удалось добиться благодаря принятым мерам — введению ограничений, дистанционного обучения, досрочных каникул, нерабочих дней, самоизоляции для пожилых, обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп.

При этом, заявил губернатор, ключевым фактором является вакцинация. «Мы не только встретили новую волну с заметной долей привитого населения, но и хорошими темпами продолжили прививочную кампанию. В частности, в течение осени число вакцинированных выросло на треть, со 173 до 240 тыс. человек. Результат всего перечисленного очень наглядный: если в декабре прошлого года пиковые значения заболеваемости превышали 400 новых случаев в сутки, то теперь они не дошли и до 300», - заявил губернатор.

Он поблагодарил всех жителей области, которые ответственно подошли к соблюдению ограничительных мер, сделали прививку. Также слова благодарности глава региона выразил руководителям предприятий и организаций, которые с пониманием отнеслись к новым требованиям, и сделали всё необходимое для защиты своих сотрудников и клиентов.