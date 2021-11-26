Еще 236 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 25 ноября, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились еще 236 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

79 подтвержденных случаев добавились в общую ковидстатистку в Пскове (всего 21 тыс. 749), 32 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 497), 19 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 458), 18 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 707). 16 человек заразились коронавирусом в Островском районе (всего 2 тыс. 907), 13 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 416), 11 – в Локнянском районе (всего 473), десять – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 778).

Семь новых случаев заболевания выявили в Бежаницком районе (всего 686), по пять – в Плюсском (всего 1 тыс. 89), Куньинском (всего 592) и Дновском (всего 497) районах, четыре – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 697), по два – в Опочецком (всего 1 тыс. 940), Печорском (всего 1 тыс. 391), Стругокрасненском (всего 950), Пушкиногорском (всего 822) и Усвятском (всего 442) районах, по одному – в Гдовском (всего 1 тыс. 85) и Палкинском (всего 647) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Псковской области заразились 65 тыс. 337 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением 56 тыс. 187, в том числе 276 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 48 жителей региона. На данный момент проведено 654 тыс. 385 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 958 – за прошедший день.

«Эпидситуация сохраняет тенденцию к улучшению, но мы по-прежнему остаемся в десятке регионов наиболее высоким уровнем заболеваемости в Российской Федерации», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников и отметил, что дальнейшие действия будут обсуждены на предстоящем оперштабе.