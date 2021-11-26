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Общество / Здоровье

Почти 225 тысяч жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса

26 ноября 2021 года, 08:33

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 224 тыс. 427 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 225 тысяч жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 25 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 935 человек (всего 240 тыс. 319), вторым – 1 тыс. 706 (всего 224 тыс. 427). Ревакцинировался за минувшие сутки 461 житель региона (всего 20 тыс. 3).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 85%.

«С начала осени число вакцинированных в Псковской области выросло на треть. Это важнейший фактор, благодаря которому мы постепенно преодолеваем волну заболеваемости», – отметил Михаил Ведерников.

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