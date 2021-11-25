Эксперты: Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации

Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации, отмечают эксперты из медицинского сообщества Псковской области.

«Нам постоянно задают вопросы о том, что даже спустя полгода после вакцинации, у переболевшего высокие титры антител и целесообразно в связи с этим делать прививку. Инициатива о расширении срока действия сертификата для перенесших коронавирус пациентов расширяет для них временной диапазон для вакцинации. Но это вовсе не означает, что надо ждать весь год и только потом делать прививку», - отметил один из представителей медицинского сообщества.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.