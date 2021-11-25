Эксперты: Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации

Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации, отмечают эксперты из медицинского сообщества Псковской области.
Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации, отмечают эксперты из медицинского сообщества Псковской области.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.