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Общество / Здоровье

Эксперты: Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации

25 ноября 2021 года, 20:12

Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации, отмечают эксперты из медицинского сообщества Псковской области.

Эксперты: Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года позволит эффективнее отладить работу по вакцинации
«Нам постоянно задают вопросы о том, что даже спустя полгода после вакцинации, у переболевшего высокие титры антител и целесообразно в связи с этим делать прививку. Инициатива о расширении срока действия сертификата для перенесших коронавирус пациентов расширяет для них временной диапазон для вакцинации. Но это вовсе не означает, что надо ждать весь год и только потом делать прививку», - отметил один из представителей медицинского сообщества.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.

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