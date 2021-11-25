Полицейские выявили нарколабораторию в Псковской области и задержали открывшего её петербуржца

Установлено, что петербуржец - директор предприятия по производству компьютерной техники. В апреле деревне Ждани он купил дом за 2,5 млн рублей. Затем на 600 тысяч рублей приобрёл лабораторное оборудование и реактивы для производства наркотических веществ.

«Наладить массовое производство и продажу злоумышленник не успел. В конце октября он был задержан наркополицейскими и сотрудниками спецназа «Гром», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При обыске в доме изъяли специальное химическое оборудование, спецодежду, противогазы, 28 килограммов прекурсоров наркотических средств и более 2,5 килограммов мефедрона.

Возбуждены пять уголовных дел по частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.