Сколько раз за год может заболеть ребенок, рассказали псковичам

В течение года маленький ребенок до трех лет может болеть от десяти до 12 раз. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 ноября рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова.

По ее словам, такое количество является абсолютно нормальным. Во многом ежемесячные болезни обоснованы формирующимся иммунитетом у ребенка. Кроме того, необходимо учитывать и то, что летом дети не болеют, в связи с чем остается девять месяцев.

«Мамы часто волнуются, что их дети слишком часто болеют, рассказывая о том, что они только пришли в садик, отходили неделю и снова заболели на две недели, и так у них проходит месяц за месяцем. Этого не нужно бояться, это естественный процесс формирования иммунитета у ребёнка», – уточнила врач-педиатр псковской поликлиники.