Коечный фонд в Псковской области загружен на 62%

«Загрузка коечного фонда продолжает снижаться. Занято 62%», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За минувшие сутки, 24 ноября, в Псковской области выявили еще 245 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

85 человек заразились COVID-19 в Пскове (всего 21 тыс. 670), 37 — в Великих Луках (всего 10 тыс. 465), 19 — в Островском районе (всего 2 тыс. 891), 18 — в Себежском районе (всего 1 тыс. 439), 17 — в Псковском районе (всего 5 тыс. 403), 14 — в Порховском районе (всего 1 тыс. 975), 11 — в Стругокрасненском районе (всего 948).

По восемь новых случаев зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 618) и Дедовичском (всего 1 тыс. 618) районах, по пять — в Невельском (всего 2 тыс. 689), Гдовском (всего 1 тыс. 84) и Красногородском (всего 672) районах.

Три человека заболели в Бежаницком районе (всего 679), по два — в Пушкиногорском (всего 820) и Куньинском (всего 587) районах.

По одному подтвержденному случаю добавились в общую ковидстатистику в Опочецком (всего 1 тыс. 938), Великолукском (всего 1 тыс. 693), Печорском (всего 1 тыс. 389), Плюсском (всего 1 тыс. 84), Дновском (всего 492) и Локнянском (всего 462) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 65 тыс. 101 человек, выздоровели – 55 тыс. 911, из них 271 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 43 жителя региона. На данный момент проведено 652 тыс. 426 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 893 — за прошедший день.