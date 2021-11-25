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Общество / Здоровье

Почти 20 тысяч псковичей прошли курс ревакцинации от коронавируса

25 ноября 2021 года, 08:32

19 тыс. 542 жителя Псковской области ревакцинировались от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 20 тысяч псковичей прошли курс ревакцинации от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

За минувшие сутки, 24 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 395 человек (всего 238 тыс. 384). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 528 жителей региона (всего 222 тыс. 721). Ревакцинировались за прошедший день 337 человек.

На данный момент в Псковской области израсходовано 85, 6% поступившей вакцины от коронавируса.

«Напоминаю, что вакцинация рекомендуется, в том числе, при беременности и грудном вскармливании. Но в этом случае сделать прививку можно только в поликлинике», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.

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