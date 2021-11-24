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Культура

24 ребенка стали лауреатами премии «Юные дарования Псковщины»

24 ноября 2021 года, 14:34

24 учащихся школ искусства и музыкальных школ Псковской области из числа лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам прошлого учебного года признали победителями конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» в 2021 году.

Победителей определили в двух номинациях – «Музыкальное искусство» и «Театральное искусство».

Большинство отметились в первой номинации, это учащиеся Псковских детских музыкальных школах № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова и № 2 имени М. П. Мусоргского. В номинации «Театральное искусство» победительницей стала только учащаяся Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Анастасия Макарова.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, все участники и победители конкурса вели интересную и наполненную творческую жизнь, принимали активное участие в фестивалях», – подчеркнули организаторы.

Церемонию награждения и концерт «Юные дарования Псковщины» планируют провести в большом концертном зале Псковской областной филармонии в начале декабря.

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