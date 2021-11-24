О влиянии коронавируса на психику человека рассказала псковский врач

Заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о влиянии коронавирусной инфекции на психику человека.
Заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о влиянии коронавирусной инфекции на психику человека.
Так, в утреннее время в инфекционную больницу пациенты с коронавирусом поступают в адекватном состоянии, а уже ближе к вечеру у них могут появиться галлюцинации.
Одним из примеров специалист привела ситуации, когда пациент в какой-то момент перестает понимать, кто он и где он, какие люди его окружает. У него начинают появляться бред и отрывочные галлюцинации. Впоследствии больной уже кричит о том, что вокруг него враги, которые хотят его убить.
Как отметила Мария Трофимова, в реанимационных боксах инфекционной больницы у пациентов может также возникать спутанность сознания (делирий). Его развитие, по словам медика, является плохим прогностическим признаком течения заболевания.
«Фактически это предвестник скорой смерти. Чаще подобные состояния возникают у пациентов 70-80 лет. Везти их к нам в силу состояния не представляется возможным, приходится помогать на месте, находить баланс между дозировкой и сочетанием лекарств», - подчеркнула заведующая.
Бывали и случаи, когда больные, пытаясь уйти из медицинского учреждения, срывали с себя кислородные маски, а также вырывали катетеры. «Один дедуля прямо из реанимации собирался отправиться домой пешком, а поступил он из Опочки – 125 километров от Пскова», – сообщила Мария Трофимова.
Некоторые пациенты и вовсе начинают отказываться от лечения коронавируса, подозревая медиков во вредительстве.
«Одна пациентка не принимала таблетки со словами: «Зачем лечиться? Я всё равно умру. Не тратьте время». На фоне улучшения общего состояния её внезапно накрыла депрессия. А как заставить человека лечиться, если он выплёвывает лекарства и не подпускает к себе? Таких случаев немало», – уточнила Мария Трофимова.
Подробнее об этом читайте в материале Псковского агентства информации – «Из инфекционки в психушку: как коронавирус сводит людей с ума».
Врач должна понимать, что за почти два года ежедневного насаждения смерти, подпугиваний удушьями, красной зоной, лихорадками, цитокиновым штормом, матовым стеклом,постоянным зомбированием на ТВ репортажами из этих красных зон, имеют люди итог состояния своего психического здоровья. Не коронавирус виной."Коронавирус-это не медицинская ,а политическая проблема"-, заявил Д.М.Н.,профессор А.Редько для ОСН 29 сент 2021года. 10 лет назад был страшный грипп н1N1, со смертями,но СМИ не свирепствовали.