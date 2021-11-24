О влиянии коронавируса на психику человека рассказала псковский врач

Так, в утреннее время в инфекционную больницу пациенты с коронавирусом поступают в адекватном состоянии, а уже ближе к вечеру у них могут появиться галлюцинации.

Одним из примеров специалист привела ситуации, когда пациент в какой-то момент перестает понимать, кто он и где он, какие люди его окружает. У него начинают появляться бред и отрывочные галлюцинации. Впоследствии больной уже кричит о том, что вокруг него враги, которые хотят его убить.

Как отметила Мария Трофимова, в реанимационных боксах инфекционной больницы у пациентов может также возникать спутанность сознания (делирий). Его развитие, по словам медика, является плохим прогностическим признаком течения заболевания.

«Фактически это предвестник скорой смерти. Чаще подобные состояния возникают у пациентов 70-80 лет. Везти их к нам в силу состояния не представляется возможным, приходится помогать на месте, находить баланс между дозировкой и сочетанием лекарств», - подчеркнула заведующая.