Строительные работы на монументе «Знамя Победы» в Идрице вышли на завершающий этап

На монументе «Знамя Победы» в Идрице Себежского района начался завершающий этап строительных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Обсуждение данного вопроса прошло в рамках рабочей встречи губернатора региона Михаила Ведерникова и председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

По словам руководителя профильного комитета, в скором времени доработают несколько элементов мемориального комплекса. Также у памятника будет отлит и установлен специальный QR-код, который будет вести на сайт «Знамя Победы». На данном портале также размесят ссылки и на другие исторические проекты, в частности, на проект «Без срока давности».

Сергей Грахов отметил, что на данный момент подрядчик устраняет выявленные недостатки и завершает благоустройство окружающей территории памятного знака. В скором времени он также проведет проверку динамического освещения комплекса «Знамя Победы» в ночное и дневное время. Если днем освещение на памятном знаке будет видно недостаточно хорошо, то, согласно инициативе общественности, на нем будет выделены все выступающие элементы красной подсветкой. Это создаст иллюзию знамени, которое развевается на ветру.

Кроме того, руководитель регионального комитета подчеркнул, что работы на мемориальном комплексе в целом находятся на высокой степени готовности.