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Культура

Строительные работы на монументе «Знамя Победы» в Идрице вышли на завершающий этап

24 ноября 2021 года, 10:57

На монументе «Знамя Победы» в Идрице Себежского района начался завершающий этап строительных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Обсуждение данного вопроса прошло в рамках рабочей встречи губернатора региона Михаила Ведерникова и председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

Строительные работы на монументе «Знамя Победы» в Идрице вышли на завершающий этап

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По словам руководителя профильного комитета, в скором времени доработают несколько элементов мемориального комплекса. Также у памятника будет отлит и установлен специальный QR-код, который будет вести на сайт «Знамя Победы». На данном портале также размесят ссылки и на другие исторические проекты, в частности, на проект «Без срока давности».

Сергей Грахов отметил, что на данный момент подрядчик устраняет выявленные недостатки и завершает благоустройство окружающей территории памятного знака. В скором времени он также проведет проверку динамического освещения комплекса «Знамя Победы» в ночное и дневное время. Если днем освещение на памятном знаке будет видно недостаточно хорошо, то, согласно инициативе общественности, на нем будет выделены все выступающие элементы красной подсветкой. Это создаст иллюзию знамени, которое развевается на ветру.

Кроме того, руководитель регионального комитета подчеркнул, что работы на мемориальном комплексе в целом находятся на высокой степени готовности.

Строительные работы на монументе «Знамя Победы» в Идрице вышли на завершающий этап

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Глава региона отметил, что на завершающем этапе строительства мемориального комплекса необходимо со всей серьезностью подойти к контролю за качеством выполненных работ. Кроме того, стоит вести и предметный диалог с представителями общественности, которые также следят за реализацией данного проекта. «Всенародный статус памятника – серьезная ответственность. Дорабатывайте все актуальные вопросы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Мемориальный комплекс «Знамя Победы» устанавливают в Псковской области в память о воинах 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица в Себежском районе и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Памятник возводят по инициативе «Российского военно-исторического общества» при поддержке администрации региона.

Для его строительства благотворительным фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» по всей России была реализована крупная краудфандинговая кампания. Любой пскович и все желающие могли внести вклад в создание мемориала Знамени Победы в Идрице.

Также 30 апреля, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, было внесено в список региональных памятник дат.

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