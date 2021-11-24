255 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Псковской области зафиксировали еще 255 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

79 человек заболели коронавирусной инфекцией в Пскове (всего 21 тыс. 585), 38 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 428), 28 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 385), 20 – в Островском районе (всего 2 тыс. 872).

По 14 новых случаев выявили в Невельском (всего 2 тыс. 684) и Порховском (всего 1 тыс. 961), 12 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 421), девять – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 692), семь – в Пушкиногорском районе (всего 818).

По пять человек добавились в общую ковидстатистику в Печорском (всего 1 тыс. 388), Пустошкинском (всего 699) и Палкинском (всего 646) районах, четыре – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 79), по три – в Пыталовском (всего 718) и Бежаницком (всего 676) районах, по два – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 760) и Куньинском (всего 585) районах, по одному – в Опочецком (всего 1 тыс. 937), Новоржевском (всего 786), Красногородском (всего 667), Локнянском (всего 461) и Усвятском (всего 440).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 64 тыс. 856 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 55 тыс. 640, из них 267 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 35 человек. На данный момент проведено 650 тыс. 533 исследования на COVID-19, в том числе 1 тыс. 528 – за минувшие сутки.

«Постепенное снижение уровня заболеваемости продолжается. Это хорошая тенденция, которые мы всеми силами будет поддерживать», – отметил Михаил Ведерников.