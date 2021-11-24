331 житель Псковской области получил штраф за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

С 15 по 21 ноября за нарушение масочного решила на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 331 жителя Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
С 15 по 21 ноября за нарушение масочного решила на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 331 жителя Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Всего судами Псковской области за данный период были рассмотрены 369 дел о нарушении масочного режима в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ. Помимо денежных штрафов, 27 псковичам вынесли предупреждение. По 11 делам были приняты другие процессуальные решения.