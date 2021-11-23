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Культура

Электронный ресурс по истории керамики древнего Пскова создают в областной научной библиотеке

23 ноября 2021 года, 15:36

К выпуску готовится электронный ресурс «Гончарное дело Псковского края», который будет посвящен истории керамики древнего Пскова. Об этом «Псовской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Работами занимаются специалисты отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки в серии «Культура земли Псковской».

Электронный ресурс по истории керамики древнего Пскова создают в областной научной библиотеке

Фото администрации Псковской области

Благодаря ресурсу, пользователи смогут узнать о керамидах, лепке псковской игрушки, изразцовом искусстве, особенностях производства керамических изделий. Авторы также расскажут о наследнике псковского гончарного промысла – заводе «Псковский гончар» и наиболее известных крупных мастерских.

В ресурсе также присутствуют более 30 биографий мастеров керамики — Галины Драчевой, супругов Агарковых и Павловых, Юрия Пересада, Юрия Спегальского, Галины Сафроновой и др. В процессе подготовки специалисты также посещают гончарные производственные мастерские и цеха.

Создатели ресурса представили издания по гончарному ремеслу, находящиеся в фонде Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Слушатели, для начала, познакомились с энциклопедией «Гончарное дело», создателем которой является художественный руководитель гончарной артели «Покровская керамика» Александр Поверин. Его работы хранятся как в российских музеях, так и в частных коллекциях США, Голландии, Италии. Мастер рассказывает о тонкостях профессии, дает советы по ремеслу.

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