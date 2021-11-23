Более 260 псковичей заразились коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Псковской области зафиксировали 261 новый случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

77 человек добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 21 тыс. 506), 45 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 390), 25 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 358).

17 новых случаев заболевания выявили в Себежском районе (всего 1 тыс. 409), 16 – в Островском районе (всего 2 тыс. 852), 14 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 670), десять – в Порховском районе (всего 1 тыс. 947).

По девять человек заразились в Печорском (всего 1 тыс. 383), Стругокрасненском (всего 937) и Пыталовском (всего 715) районах, восемь – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 75), пять – в Пушкиногорском районе (всего 811), по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 610) и Дновском (всего 491) районах.

Три новых случая зафиксировали в Локнянском районе (всего 460), по два – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 758) и Усвятском (всего 439) районах, по одному – в Опочецком (всего 1 тыс. 936) и Великолукском (всего 1 тыс. 683) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 64 тыс. 601 человек, выздоровели – 55 тыс. 373, в том числе 264 – за минувшие сутки. На данный момент проведено 649 тыс. 5 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 43 — за прошедший день.

«В связи со снижением загрузки коечного фонда возвращаем к штатному режиму работы Новосокольническую межрайонную больницу», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.