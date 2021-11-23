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Общество / Здоровье

Почти 220 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

23 ноября 2021 года, 13:05

219 тыс. 666 жителей Псковской области привились обоими компонентами вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 220 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 110 человек (всего 235 тыс. 642), вторым – 1 тыс. 342 (всего 219 тыс. 666). Ревакцинацию прошли 348 жителей региона (всего 18 тыс. 784).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 86, 4%.

«По мере нарастания динамики вакцинации снижается число людей, которых госпитализируют в тяжелом состоянии», – отметил Михаил Ведерников.

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